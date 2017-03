Aarau Zulassungshürden für ausländische Ärzte

Der Aargau beschränkt rigoros die Zulassung ausländischer Ärzte. Krankenhausärzte sind nicht betroffen.

Der Aargau beschränkt entsprechend der Vorgaben der Schweizer Bundesregierung rigoros die Zulassung ausländischer Ärzte. Wer nicht über eine Medizinausbildung in der Schweiz verfügt oder mindestens drei Jahre in der Schweiz als Arzt an einer anerkannten Weiterbildungsstätte tätig war, erhält neu keine Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung mehr. Laufende Zulassungsverfahren sind nicht betroffen. Krankenhausärzte unterliegen nicht den Zulassungsbeschränkungen, meldet das Sozialdepartement. (mhe)