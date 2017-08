09.08.2017 15:15 Eva Baumgartner Kanton Aargau Zerstörungswut und Diebstähle an und in einer Sporthalle

In einer Sporthalle in Vordemwald, Bezirk Zofingen, sind zahlreiche Bälle und Getränke gestohlen worden, außerdem wurden Fangnetze zerschnitten und Reifen an vor der Halle geparkten Autos aufgestochen.