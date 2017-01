Wettingen Zehnjährige Schülerin meldet Sexattacke

Im Lift von einem Unbekannten sexuell bedrängt worden ist in Wettingen eigenen Angaben nach eine zehnjährige Schülerin.

Begrapscht und sexuell bedrängt wurde nach eigenen Angaben am vergangenen Donnerstagmittag ein zehnjähriges Mädchen von einem Unbekannten im Lift der Migros-Filiale in Wettingen. Der Vorfall sei am Donnerstagnachmittag angezeigt worden, meldete die Kantonspolizei am Dienstag. Laut Schilderung der Schülerin sei der Täter ihr von der Toilette zum Lift gefolgt. Dort habe er sie sexuell bedrängt und sich selbst zum Teil entkleidet. Als der Lift im Erdgeschoss hielt, habe das Mädchen fliehen können. Die Polizei sucht eventuelle Zeugen des Vorfalls. (mhe)