Gebenstorf Wohnwagen fliegt in die Luft

Wohnwagen fliegt in die Luft

Eine nicht ordnungsgemäß funktionierende Gasheizung hat im Aargau einen Wohnwagen in die Luft fliegen lassen.

Mit lautem Knall in die Luft geflogen ist am Sonntagabend ein Wohnwagen in Gebenstorf. Wie die Kantonspolizei Aargau meldet, hatte der 46-jährige Besitzer des auf einem Privatgrundstück abgestellten Wohnwagens offenbar die Gasheizung eingeschaltet, wobei es zu einer heftigen Gasverpuffung gekommen ist. Die Wucht der Verpuffung riss den Wohnwagen auseinander und schleuderte den Mann und Wagenteile meterweit weg. Der Wohnwagenbesitzer erlitt Verbrennungen und wurde ins Kantonskrankenhaus Baden eingeliefert. (mhe)