Densbüren Wirt beim Verlassen des Lokals überfallen

Von einem Räuber überfallen und niedergeschlagen worden ist der Wirt eines Lokals in Densbüren.

Den Wirt einer Gaststätte in Densbüren überfallen hat am frühen Samstagmorgen ein mit einer Schreckschusspistole bewaffneter Mann. Der Wirt wurde am Kopf verletzt, konnte den Angriff aber abwehren und dem Täter die Pistole entreißen. Der Räuber floh daraufhin ohne Beute. Die Aargauer Kantonspolizei hat zwischenzeitlich einen 18-Jährigen als Tatverdächtigen ermittel. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Wie die Polizei meldet, hatte der Täter den Wirt gegen drei Uhr bei Verlassen des Lokals überfallen und mit der Pistole niedergeschlagen. (mhe)