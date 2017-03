Birrwil Winterliche Autofahrt endet im Bachbett

Rückwärts auf schneebedeckter Fahrbahn die Straße hinuntergeschlittert ist eine Autofahrerin in Birrwil. Im Bach war Ende der Schlitterpartie.

Der starke Schneefall am Dienstagmorgen hat in Birrwil einer 62-jährigen Autofahrerin das Auto gekostet. Auf der schneebedeckten ansteigenden Straße war das Fahrzeug stehen geblieben und rückwärts in eine Wiese gerutscht. Dann drehte sich das Auto und schlitterte die Straße hinunter. Dabei kollidierte der Wagen mit einer Straßenlaterne und einem Stromverteilkasten, durchbrach einen Gartenzaun und blieb schließlich in einem Bachbett liegen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Auto erlitt Totalschaden. (mhe)