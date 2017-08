Kanton Aargau Weltmeistertitel futsch: Unbekannte Täter zerstören Riesenkürbis

Ein 400 Kilogramm schwerer Kürbis ist auf einem Feld im aargauischen Nesselnbach von Unbekannten beschädigt worden. Der Eigentümer wollte mit dem riesigen Gemüse an der Kürbis-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Ein rekordverdächtiger Kürbis mit fast 400 Kilogramm Gewicht wurde in Nesselnbach, Bezirk Bremgarten, von Unbekannten zerstört.

Laut Kantonspolizei Aargau wollte der Eigentümer mit seinem Riesenkürbis an der Kürbis-Weltmeisterschaft teilnehmen, aber unbekannte Täter hätten vermutlich in der Nacht zum Sonntag ein großes Loch in den Kürbis geschnitten.

Der Landwirt beziffert den Schaden mit rund 5000 Franken. Beim derzeitigen Ermittlungsstand weisen Reifenspuren drauf hin, dass der oder die Täter mit dem Fahrrad unterwegs war.