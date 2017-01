Schneisingen Weihnachtsbaum geht in Flammen auf

Mit Verdacht auf Rauchvergiftung ist am Samstag ein Ehepaar aus Schneisingen ins Spital eingeliefert worden. Der Weihnachtsbaum war in Flammen aufgegangen.

Ihr Weihnachtsbaum hat zwei Eheleute in Schneisingen am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht. Der im Wohnzimmer des Einfamilienhauses stehende Baum hatte zu brennen begonnen. Beim Löschen des in Flammen stehenden Christbaums haben die Eheleute dermaßen viel Rauch eingeatmet, dass sie mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die alarmierte Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Den entstandenen Sachschaden gibt die Aargauer Kantonspolizei mit rund 30 000 Franken an. (mhe)