Muhen Verkehrsunfälle fordern zwei Tote

Auf den Aargauer Straßen sind am Dienstag zwei Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.

Zwei Autofahrer sind am Dienstag im Aargau bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. In Muhen starb ein 78-Jähriger bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen. Laut Meldung der Kantonspolizei war er außerorts aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Lastwagen kollidiert. Der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. In Schöftland starb ein 68-Jähriger, der innerorts auf einen parkenden Lieferwagen aufgefahren war. Hier nimmt die Polizei ein medizinisches Problem des Unfallfahrers als Ursache an. (mhe)