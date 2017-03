Obermumpf Unbekannter schändet ein Kalb

Ein Kalb geschändet und den Hosengurt im Stall vergessen hat ein Unbekannter in Obermumpf. Jetzt such die Polizei den Gurtbesitzer.

Ein Unbekannter hat in Obermumpf in der Nacht zum Sonntag ein Kalb geschändet. Das junge Tier wurde bei dem Missbrauch verletzt und musste tierärztlich behandelt werden. Am Tatort ist ein Hosengurt gefunden worden. Die Kantonspolizei Aargau geht davon aus, dass der Gurt dem Täter gehört. Wie die Kantonspolizei weiter meldet, hat sich der unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag Zutritt zum Stall verschafft. Die Tat wurde vom Tierhalter am Sonntagmorgen entdeckt. Die Kantonspolizei in Rheinfelden sucht nach eventuellen Zeugen. (mhe)