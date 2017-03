Baden Unbekannter beraubt Pizza-Service

Keine Pizza, sondern Bargeld wollte der Unbekannte, der in der Nacht zum Sonntag in Baden einen Pizza-Service heimsuchte.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Baden einen Pizza-Service überfallen und mehrere hundert Franken erbeutet. Verletzt wurde niemand. Dem Täter gelang die Flucht. Wie die olizei meldet, kam der Unbekannt gegen 1.30 Uhr in den „Pizza-Blitz“ in der Mellingerstraße und zwang mit dem Messer drohend den allein anwesenden Angestellten die Kasse zu öffnen. Der Räuber griff in die Kasse, packte das Geld und verschwand damit. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeipatrouillen blieb ohne Erfolg. (mhe)