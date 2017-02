Baden Unbekannte wüten in Tiefgarage

Mehrere Autos schwer beschädigt haben Unbekannte am Wochenende in einer Badener Tiefgarage.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in einem Parkhaus Baden mehrere Autos beschädigt und mehrere tausend Franken Sachschaden angerichtet. Wie die Aargauer Kantonspolizei meldet, sind im vierten Untergeschoss des Parkhauses Linde an der Mellingerstraße mehrere Fahrzeuge mit Fußtritten und möglicherweise auch Stockschlägen beschädigt worden. Am Parkhaus wurde zudem eine Glasscheibe eingeschlagen und die Fassade ramponiert. Nach ersten Erkenntnissen geschahen die Taten gegen drei Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. (mhe)