Wettingen Unbekannte stehlen Autonummernschilder

Die Nummernschilder von mindestens acht Autos haben Unbekannte in Wettingen gestohlen.

Unbekannte haben in Wettingen in der Nacht zum Samstag die Nummernschilder mehrerer im Freien geparkter Autos gestohlen. Bei der Aargauer Kantonspolizei gingen bis Samstagmittag acht solcher Dienstahlsmeldungen ein. Betroffen waren Autos, die am Ahornweg, an der Tödistraße, der Zentralstraße, der Winernstraße und der Hardstraße geparkt waren. Was die Diebe mit den Nummernschildern vorhaben, ist rätselhaft. Die Kantonspolizei Baden bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die Angaben zu den Taten machen können. (mhe)