Killwangen Unbekannte rollen Fels auf Bahngeleis

Gegen einen auf den Geleisen liegenden Felsbrocken gefahren ist am Sonntag ein Zug bei Killwangen. Es entstand hoher Sachschaden.

Unbekannte haben am Sonntagmittag in der Nähe von Killwangen einen großen Stein auf die Bahngleise geworfen. Der Stein beschädigte zunächst eine steinerne Abdeckplatte und blieb zwischen den Schienen liegen. Ein durchfahrender Zug prallet gegen den Stein. Am Zug sowie an der Gleisanlage entstand Sachschaden von insgesamt über 20 000 Franken, meldet die Aargauer Kantonspolizei. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Straftat aufgenommen und sucht Zeugen. (mhe)