Kanton Aargau Trauergäste ärgern sich über Strafzettel

Mehrere Gäste einer Trauergemeinde in Hunzenschwil, Bezirk Lenzburg, ärgerten sich über Knöllchen an ihren Autos.

Die Trauergäste einer Beisetzung auf dem Friedhof in Hunzenschwil, Bezirk Lenzburg, kassierten reihenweise Strafzettel und sind drüber sehr erbost. Wie die Aargauer Zeitung berichtete, hatten die zahlreichen Beerdigungsgäste keine Parkscheibe in ihren Autos platziert, weil die Meisten das Hinweisschild übersehen hätten. Nach der Abdankungsfeier fanden fast alle Trauergäste an ihrem Auto einen Strafzettel mit 40 Franken Buße vor. Nun überlege man in der Gemeinde, das Schild zur Parkscheibenpflicht deutlich sichtbarer aufzustellen.