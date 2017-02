Brittnau Toter Mann in ausgebranntem Auto

In einem ausgebrannten Auto ist im Aargau eine verkohlte Männerleiche gefunden worden. Um wen es sich handelt, ist noch unklar. Die Polizei hat aber eine Vermutung.

Eine verkohlte männliche Leiche gibt der Aargauer Kantonspolizei Rätsel auf. Der Tote wurde, wie die Polizei am Freitag meldete, am Dienstag in der Nähe von Brittnau in einem ausgebrannten Personenwagen gefunden. Das Auto ist auf einen 55-jährigen Mann aus Wikon zugelassen. Ob es sich bei dem Toten um den Autobesitzer handelt, ist noch ungeklärt. Der Autobesitzer konnte bisher nicht gefunden werden. Auch gibt es laut Polizei noch keine Hinweise auf die Todesursache. Ein Passant hatte das Autowrack am Dienstagmorgen bei einem Schießstand entdeckt. (mhe)