Beznau Stillstand in Beznau I dauert an

Stillstand in Beznau I dauert an

Das seit dem Frühjahr 2015 still stehende AKW Beznau I wird auch zum Jahresanfang 2017 noch still stehen.

Das seit März 2015 wegen Materialfehlern im Reaktordruckbehälter still stehende Atomkraftwerk Beznau I wird noch mindestens bis zum Frühjahr 2017 abgeschaltet bleiben. Wie ein Sprecher der Schweizer Atomaufsicht Ensi gegenüber der Zürcher Tageszeitung „Tagesanzeiger“ erklärte, werde die Atomaufsicht voraussichtlich so lange brauchen, den vom Beznau-Betreiber Axpo im November eingereichten Sicherheitsnachweis für Beznau I zu prüfen. Axpo hatte gehofft, Beznau I noch in diesem Jahr wieder ans Netz gehen lassen zu können. (mhe)