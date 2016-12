Aarau Stephan Attiger ist Landammann 2017

Stephan Attiger, Vorsteher des Aargauer Baudepartements, ist 2017 Landammann des Kantons.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Aargauer Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 21. Dezember Stephan Attiger aus Baden, den Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, zum Landammann 2017 gewählt. Attiger ist seit 2013 Regierungsrat. Zum Landstatthalter, dem Vertreter des Landammanns, hat der Regierungsrat Alex Hürzeler gewählt, den Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport. Hürzeler gehört seit dem Jahr 2009 dem Aargauer Regierungsrat an. Sowohl das Amt des Landammanns als auch das des Landstatthalters wechseln in einjährigem Turnus. (mhe)