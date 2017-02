Buchs Sekundenschlaf führt zu teurem Autounfall

Teuer zu stehen kommt einen 20-jährigen Autofahrer das kurze Nickerchen am Steuer seines BMW. Er baute einem Unfall mit großem Sachschaden.

Am Steuer seines BMW eingeschlafen ist am Montagmorgen ein 20-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße von Buchs. An einer Kreuzung fuhr er geradeaus auf eine Verkehrsinsel, rammte einen Pfosten und prallte danach mit großer Wucht gegen den Masten der Verkehrsampel. Dabei schleuderte das Heck des Unfallwagens herum und kollidierte noch mit einem vorbeifahrenden Omnibus. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Meldung der Polizei auf rund 40 000 Franken. (mhe)