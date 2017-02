Laufenburg Sedimente aus Klingnauer Stausee: Fischer sorgen sich vor Verschmutzung des Rheins

Die Fischerzunft Laufenburg wehrt sich gegen die Pläne, Sedimente aus dem Klingnauer Stausee in den Rhein einzuleiten. Fischer fordern stattdessen die Entsorgung auf einer Deponie.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Laufenburg/CH – In den vergangenen 80 Jahren ist das Volumen des Klingnauer Stausees deutlich geschrumpft. Der Kanton will diese Verlandung stoppen und den Stausee teilweise ausbaggern. Soweit sind auch die Mitglieder der Fischerzunft Laufenburg/CH mit dem Projekt einverstanden. Die Geister scheiden sich aber daran, was mit dem Aushubmaterial geschehen soll. „Wir wollen den Dreck nicht im Rhein“, sagt Zunftmeister Alfred Künzli.

Gemäß den neuesten Plänen des Kantons sollen 23 500 Kubikmeter Material ausgebaggert und davon 7500 Kubikmeter auf eine Deponie gebracht werden. Der Rest soll in den Rhein eingeleitet werden. Dagegen wehren sich die Fischer schon seit sechs Jahren, als ein erstes Projekt sogar ein Aushubvolumen von 40 000 Kubikmeter vorsah.

Die Laufenburger Fischer seien „hauptbetroffen“, so Künzli weiter, denn sie pachten auf Schweizer Rheinseite die beiden Fischereireviere von der Aaremündung bis zum Kraftwerk Laufenburg. „Das ausgebaggerte Material ist mit Schwermetall und krebserregenden PCB-Giften belastet“, erklärt Künzli. Dies hätten Untersuchungen gezeigt. Kurz: „Der Rhein würde erheblich verschmutzt.“ Künzli befürchtet nicht nur negative Auswirkungen auf die Fische im Rhein. „In unseren Revieren gibt es zwei Bauern, die ihr Wasser aus dem Rhein beziehen. Die Schadstoffe würden also auch auf die Felder und in die Nahrungsmittel gelangen.“

Künzli fordert deshalb, dass sämtliches Aushubmaterial auf einer Deponie entsorgt werden müsse. Seit 2010 wehren sich die Fischer gegen die Pläne des Kantons. Zwar haben sie eine Redimensionierung erreicht, doch der Kanton hält weiterhin an der Einleitung des Sedimentaushubs in den Rhein fest. Im Januar haben deshalb der Schweizerische und der Aargauische Fischereiverband eine Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht eingereicht – und dabei gleich kommuniziert, dass sie notfalls auch ans Bundesgericht gelangen würden. „Als wir vom Projekt erfuhren, waren wir eines der ersten Reviere, die aktiv wurden“, so Künzli. Er sei froh, die „volle Unterstützung des kantonalen und des nationalen Verbands“ zu haben.

Finanziell tragen bislang die Fischervereine entlang von Aare und Rhein die Auslagen für ihren Kampf gegen den Kanton. „Alleine die Fischerzunft Laufenburg hat schon 10 000 Franken ausgegeben“, so Künzli. Bis ins Baselbiet hinein gibt es Unterstützung. „Denn die Sedimente mit den abgelagerten Schadstoffen verteilen sich mit der Strömung rheinabwärts“, betont der Laufenburger Zunftmeister. Er gibt der Beschwerde vor Verwaltungsgericht durchaus Chancen. „Ich hoffe, dass wir erfolgreich sind. Denn es gibt nichts Wichtigeres als Wasser. Wasser bedeutet Leben.“