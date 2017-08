Kanton Aargau Schwerer Unfall durch Wende-Manöver

Wende-Manöver geht schief: Heftige Kollision fordert eine Schwerverletzte.

Bei einem Wendemanöver auf der Straße zwischen Mellikon und Rekingen, Bezirk Zurzach, kam es am Dienstagabend zu einem heftigen Zusammenstoss, der eine Schwerverletzte fordert. Die 33-jährige Frau, so die Medienmitteilung der Kantonspolizei, war in Richtung Zurzach unterwegs und wollte in einer Kurve außerorts wenden, dabei überfuhr sie die Mittellinie und kollidierte mit einem Auto. Die Unfallverursacherin erlitt dabei schwerste Verletzungen und befindet sich in einem kritischen Zustand. Die andere Fahrerin wurde nur leicht verletzt. (eba)