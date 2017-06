Kanton Aargau Schwaderloch: Auto mit Anhänger kracht in Trafostation

Ein Auto mit einem Anhänger ist am Ortsausgang von Schwaderloch von der Straße abgekommen und in eine Trafostation geprallt. Es entstand großer Sachschaden.

Ein Auto mit großem Anhänger ist in Schwaderloch im Kanton Aargau gegen eine Trafostation geprallt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, verlor der Fahrer am Dorfausgang die Kontrolle über sein Gespann, kam von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinunter. Dabei streifte er mehrere Bäume und prallte mit voller Wucht auf eine Trafostation, die dadurch völlig zerstört wurde. Am Fahrzeug und an der Trafostation entstand großer Schaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste seinen Führerschein abgeben, da Verdacht auf Drogeneinfluss bestand. (eba)