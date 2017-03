Rheinfelden Schüler schrottet Mutters Auto

Weil er den Zug verpasst hatte, wollte ein 17-Jähriger in Rheinfelden mit Mutters Auto in die Schule fahren. Er kam nicht weit.

Das Auto seiner Mutter zu Schrott gefahren hat am Mittwoch ein 17-Jähriger in Rheinfelden. Weil er den Zug zur Schule verpasst hatte, nahm der Jugendlicher das Auto seiner Mutter. Bei der Sportanlage in Rheinfelden geriet er mit dem BMW ins Schleudern, pralle in einen Zaun und fuhr das demolierte Auto noch zu einem nahen Parkplatz. Von dort machte er sich zu Fuß davon. Die von einem Beobachter des Unfalls alarmierte Polizei fang den Jugendlichen wenig später in Möhlin. Laut Polizei hat der Schüler die Autofahrt und den Unfall gestanden. (mhe)