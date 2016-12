Dürrenäsch Säugling stirbt nach Verkehrsunfall

Ein am Lenker eingeschlafener Autofahrer hat im Aargau einen Säugling totgefahren und die Mutter sowie ein Kleinkind schwer verletzt.

Tragisch endete am Freitag der Sekundenschlaf eines Autofahrers in Dürrenäsch: Der am Steuer kurz eingeschlafene 34-Jährige geriet mit seinem Wagen auf den Bürgersteig und fuhr dort eine junge Mutter und ihre zwei Kindern um. Der einen Monat alte Säugling, den die Frau auf dem Arm trug wurde so schwer verletzt, dass er einen Tag später, an Heiligabend, im Spital starb. Das einjährige Kind im Kinderwagen und die Mutter wurden ebenfalls schwer verletzt. Gegen den Autofahrer wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet. (mhe)