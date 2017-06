Brugg/Schweiz SVP-Politiker steht wegen möglichem Griff in die Parteikasse in der Kritik

SVP-Politiker steht wegen möglichem Griff in die Parteikasse in der Kritik

Der Großrat und Präsident der SVP im Bezrik Brugg, Dominik Riner, soll umstrittene Zahlungen aus der Gemeindekasse getätigt haben. Eine Delegation der Kantonalparteileitung soll jetzt die Kassenführung unter die Lupe nehmen.

Brugg/Schweiz – Es ist nur ein harmloses Foto, doch es könnte für die politische Karriere von Dominik Riner, Großrat und Präsident der SVP (Schweizerische Volkspartei) im Bezirk Brugg, beträchtliche Konsequenzen haben. Das Bild zeigt Riner mit Parteikollegen und Gästen am "Jägerball" 2015. Eine gesellige Runde, die den Abend genießt und mit dem Teilnahmebeitrag von 150 Franken pro Person die Stiftung Wildtiere Aargau finanziell unterstützt.

Das Problem dabei: Dominik Riner lud seine Tischgenossen zum Jägerball ein, bezahlte die 900 Franken aber nicht aus der eigenen Tasche, sondern ließ den Betrag aus der Kasse der SVP-Bezirkspartei Brugg überweisen. Dies zeigen Unterlagen, die der Redaktion einer Schweizer Zeitung vorliegen. Entdeckt hat die umstrittene Zahlung Mario Iten, der seit März neuer Kassierer der Bezirkspartei ist. Iten machte seine Parteikollegen per E-Mail darauf aufmerksam, dass es keinen Vorstandsbeschluss zu dieser Ausgabe gebe. Zudem habe außer dem früheren Kassierer keiner der sechs Teilnehmer den Beitrag von 150 Franken zurückbezahlt.

Die 900 Franken für die Eintrittskarten zum Jägerball sind nicht die einzige umstrittene Zahlung aus der Kasse des SVP-Bezirksverbands Brugg. Recherchen der Aargauer Zeitung ergaben: Für 2016 und 2017 ließ Dominik Riner je 1000 Franken an den "Club Bürgerliche 100" überweisen. Dieser dient laut Website "einerseits der Mittelbeschaffung zugunsten der SVP Aargau, anderseits bildet er für Mitglieder ein hervorragendes Netzwerk zwischen Gewerbe, Industrie, Gesellschaft und Behördenvertretern aus Kanton und Bund".

Mitglieder können Privatpersonen, Firmen oder Vereine werden, die einen Jahresbeitrag von 1000 Franken bezahlen.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, private Rechnungen aus der Parteikasse bezahlt zu haben, erklärte Dominik Riner: "Wir haben dieses Thema an der letzten Vorstandssitzung der SVP Bezirk Brugg besprochen. Ich habe der Partei die fraglichen Beträge zurückbezahlt, somit ist kein materieller Schaden entstanden." Riner ergänzt, es habe in den letzten Jahren auch andere Fälle gegeben, zum Beispiel bei Standaktionen, "in denen Rechnungen auf meine Privatadresse lauteten, aber dann von der Partei beglichen wurden".

Auch SVP-Regierungsrätin Franziska Roth und Kantonalpräsident Thomas Burgherr sind über die Vorwürfe informiert. Burgherr sagt, es habe schon zwei Besprechungen mit Riner gegeben. Eine dritte Sitzung ist laut dem SVP-Präsidenten für Juni vereinbart, dann soll eine Delegation der Kantonalparteileitung die Kassenführung unter die Lupe nehmen. "Wir wollen die Rechnungen, Buchungen und Belege sehen und mit Dominik Riner besprechen, damit wir uns ein Bild der Lage machen können." So solle geklärt werden, ob Riner versuchte, "etwas zu verstecken oder ob die umstrittenen Zahlungen irrtümlich getätigt wurden".