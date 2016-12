Aarau Rote Nasen für mehr Verkehrssicherheit

Freiwillige Chauffeure haben im Aargau in der Vorweihnachtszeit 3210 angeheiterte Personen von Weihnachtsfeiern und Festen sicher nach Hause gebracht.

Seit 1990 sorgt die Aktion „Nez Rouge“ (Rote Nase) in der Vorweihnachtszeit in der Schweiz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Freiwillige fahren alkoholisierte oder übermüdete Personen kostenlos in deren Auto nach Hause. In diesem Jahr haben schweizweit bis zum zweiten Weihnachtstag 18 487 Personen davon Gebrauch gemacht, meldet Nez Rouge. Die meisten Fahrten wurden im Kanton Aargau gemacht. Hier haben 751 Freiwillige in 1728 Fahrten 3210 Personen nach Hause chauffiert. Der Fahrdienst wird noch bis zur Silvesternacht angeboten. (mhe)