15.05.2017 22:43 Marc Fischer Stein/AG Referendum: Stimmberechtigte entscheiden über Sanierung des Zollhauses in Stein

Stimmberechtigte in Stein entscheiden am Sonntag, ob das alte Zollhaus in Stein für 1,2 Millionen Franken saniert und in ein Kulturhaus umgebaut wird. Die Gegner halten dies für eine unnötige Investition. Hier gibt es die Antworten auf die wichtigsten Fragen.