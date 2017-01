Othmarsingen Räuberduo überfällt Gasthofwirtin

Beim Überfall auf die Wirtin eines Gasthofs in Othmarsingen sind den Räubern mehrere tausend Franken in die Hände gefallen.

Zwei bewaffnete und maskierte Männer haben am späten Mittwochabend einen Gasthof in Othmarsingen überfallen. Sie fesselten die mit der Tagesabrechnung in ihrem Büro allein anwesende Wirtin mit Kabelbindern an einen Heizkörper und raubten aus dem Geldschrank mehrere tausend Franken. Dann flüchteten die Täter. Die Überfallene konnte sich laut Meldung der Aargauer Kantonspolizei bald aus ihren Fesseln befreien und Alarm schlagen. Die Fahndung der Polizei nach den beiden Räubern blieb bisher jedoch ohne Erfolg. (mhe)