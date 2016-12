Lenzburg Radfahrerin stirbtnach Kollision mit Auto

Eine Woche nach der Kollision mit einem Auto ist im Lenzburger Krankenhaus eine 25-jährige Radfahrerin gestorben.

Ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus Lenzburg erlegen ist am Sonntagnachmittag eine 25-jährige Radfahrerin, die anfangs der Woche in Lenzburg von einem Auto angefahren worden war. Wie die Aargauer Kantonspolizei meldet, hatte eine 50-jährige Autofahrerin im Kreisverkehr am Lenzburger Bahnhof die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin mit ihrem Personenwagen erfasst und zu Boden geschleudert. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat zur Klärung der Unfallursache und des Hergangs eine Strafuntersuchung eröffnet. (mhe)