Spreitenbach Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von einem Auto umgefahren wurde ein Radfahrer in einem Kreisverkehr in Spreitenbach. Der Mann wurde schwer verletzt.

Im Kreisverkehr an der Geeracherstraße in Spreitenbach hat am Samstagvormittag eine 60-jährige Autofahrerin einen Radfahrer umgefahren. Der 56-jährige Radfahrer wurde schwer verletz. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung der Unfallumstände aufgenommen und bei beiden Unfallbeteiligten Blut- und Urinproben angeordnet. Wie die Kantonspolizei meldet, geschah der Unfall an einer der Ausfahrten des Kreisverkehrs. (mhe)