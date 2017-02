Baden Polizeibekannte Ganoven sitzen fest

Zwei wegen verschiedener Vermögensdelikte polizeibekannte Männer hat die Aargauer Kantonspolizei am Montag in baden festgenommen.

Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Aargauer Kantonspolizei am späten Montagnachmittag in Baden festgenommen. Die beiden 24 und 36 Jahre alten Männer waren mit einem in Deutschland zugelassenen Personenwagen unterwegs. Bei der Kontrolle des Autos und der Fahrzeuginsassen stellte sich heraus, dass beide Männer wegen verschiedener Vermögensdelikte schon polizeibekannt sind. Auf einen der Männer trifft außerdem die Personenbeschreibung eines Einbrechers zu, der in der Sonntagnacht in Lenzburg in ein Haus eingestiegen war. (mhe)