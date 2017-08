Kanton Aargau Polizei verhindertWohnwagen-Diebstahl

Räuberbande misslingt Wohnwagen-Diebstahl. 40-jähriger Mann verhaftet.

Den Versuch einer Räuberbande in der Nacht auf Dienstag auf dem Ausstellungsgelände eines Wohnwagenhändlers in Bad Zurzach Wohnwagen zu stehlen, konnte die Polizei erfolgreich verhindern. Dabei wurde ein 40-jähriger Mann verhaftet, sein mutmaßlicher Komplize konnte flüchten. Laut Polizeibericht wurden die flüchtenden Räuber in Koblenz gestellt, der Beifahrer konnte in ein vorbeifahrendes Auto springen und befindet sich nun auf der Flucht. In Zusammenarbeit mit der Polizei Waldshut seien zwischenzeitlich zwei mögliche Tatautos sichergestellt worden. (eba)