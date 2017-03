Schweiz/Villigen PSI-Besucherstation: Playmobilfiguren erklären die Energieversorgung der Zukunft

Das Paul Scherrer Institut im schweizerischen Villigen will in neuer Besucherstation die Energieversorgung der Zukunft anhand einer Modellstadt spielerisch vermitteln. Der Besuch ist kostenlos, um eine Anmeldung wird gebeten.

Schweiz/Villigen – Mit zunehmendem Ausbau der Solar- und Windanlagen wird die Integration unregelmäßig erzeugten Stroms in das bestehende Energiesystem zur Herausforderung. Eine neue Besucherstation am Paul Scherrer Institut (PSI) im schweizerischen Villigen will das komplexe Thema laut einer Pressemitteilung nun auf spielerische Art und Weise verständlich machen. Sie erzählt die Geschichte einer Schweizer Stadt, die von einer herkömmlichen Energieversorgung auf eine Energieversorgung mit erneuerbaren Energien umsteigt.

Insbesondere Solar- und Windkraftanlagen stellen das Energiesystem laut Pressemitteilung noch vor große Herausforderungen. Sie produzieren Strom je nach Wetterlage, und produzieren sie zu viel davon, geht der wertvolle Strom verloren, da das Stromnetz ihn nicht aufnehmen kann. Eine vielversprechende Lösung dieses Problems sei, den überschüssigen Strom in energiereiche Gase wie Wasserstoff oder Methan umzuwandeln. Diese ließen sich gut speichern und bei Bedarf verwenden, beziehungsweise wieder in Strom zurückwandeln. Diese als „Power-to-Gas“ bezeichnete Technologie steht im Mittelpunkt der Ende 2016 am PSI in Betrieb genommenen ESI-Plattform (ESI steht für Energy System Integration). Die ESI-Plattform ist modular als Containerdorf aufgebaut. Auf ihr können Partner aus Forschung und Industrie verschiedene Varianten der Power-to-Gas-Technologie im Pilotmaßstab auf ihre technische Machbarkeit hin untersuchen.

Eine neue Besucherstation will die ESI-Plattform und ihren möglichen Beitrag zur Energieversorgung der Zukunft nun einem breiten Publikum verständlich machen. Im Zentrum der ESI-Besucherstation steht ein Diorama mit der interaktiven Modellstadt Esiville. Bevölkert von Playmobil-Spielfiguren erzählt es die Geschichte einer Schweizer Stadt, die von einer herkömmlichen Energieversorgung auf eine Energieversorgung mit neuen erneuerbaren Energien umsteigt. Ausgelöst wird der Umstieg durch ein verheerendes Unwetter. Doch bald wird klar: Der Ausbau neuer erneuerbarer Energie alleine reicht für eine sichere Energieversorgung nicht aus. Es müssen Wege gefunden werden, den unregelmäßig erzeugten Strom der Solar- und Windanlagen langfristig zu speichern. Wie das Problem zu lösen ist, können die Besucher anhand eines Modell-Bauplatzes selbst herausfinden.

Das PSI

kann bei einer geführten Besichtigung am PSI erkundet werden. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. Informationen im Internet (www.psi.ch/pGNS).

Das Paul Scherrer Institut (PSI) entwickelt, baut und betreibt große und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Die Ausbildung ist ein zentrales Anliegen des PSI, ein Viertel der Mitarbeiter sind Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Das PSI beschäftigt 2000 Mitarbeiter und ist damit das größte Forschungsinstitut der Schweiz.