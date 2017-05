Wettingen/Schweiz "Nur" noch 235.000 Franken: Weniger Lohn für Wettinger Gemeindeammann  und so viel verdienen deutsche Bürgermeister

Der Wettinger Gemeinderat will das Gehalt des Gemeindeammanns um fünf Prozent senken. Demnach soll das Jahresgehalt künftig 235.000 Franken statt wie bisher 248.000 Franken betragen. Hier lesen Sie, was die Verwaltungs-Oberhäupter am Hochrhein verdienen.

Waldshut/Wettingen/Schweiz – Die Bezahlung des hauptamtlichen Bürgermeisters, in der Schweiz Ammann genannt, ist in Wettingen bei Baden (rund 21.000 Einwohner) zum Diskussionsthema geworden. Der Wettinger Gemeinderat will den Lohn des Gemeindeammanns und des Vizeammanns zur kommenden Legislaturperiode um rund fünf Prozent senken. Künftig soll der Gemeindeammann statt 248.000 Franken ein Jahresgehalt vom 235.000 Franken erhalten.

Die Löhne der Gemeindeammänner und Stadtpräsidenten werden seit Monaten in vielen Kommunen der Schweiz diskutiert. Erst im vergangenen Jahr löste der Lohn des Badener Stadtammanns eine hitzige Debatte aus. Sie führte zum Versprechen, dass man noch vor der nächsten Legislatur die Höhe überprüfen wolle.

Nun verdient der Wettinger Gemeindeammann Roland Kuster (CVP) mit 248.000 Franken im Jahr zwar deutlich weniger als Badens Stadtammann Geri Müller mit aktuell 272.870 Franken. Doch auch in Wettingen wird der Ammannlohn zum Thema. Auch bei den Sitzungsgeldern will der Gemeinderat den Rotstift ansetzen und die 100 Franken für die Einwohnerratssitzungen streichen, die jeder Gemeinderat erhält. Sparsumme: rund 5000 Franken jährlich.

Der Antrag kommt nicht ganz überraschend. Bereits 2014 hatte der Wettinger Martin Fricker eine Eingabe beim Einwohnerrat eingereicht und gefordert, den Ammannlohn auf 200.000 Franken zu begrenzen. Begründet wurde dies mit der finanziellen Lage der Gemeinde. "In dieser Situation kann der Einwohnerrat mit der Reduktion des Jahressalärs des Gemeindeammanns ein starkes Zeichen an alle Steuerzahler setzen, dass die Gemeinde gewillt ist, mit den vorhandene Mitteln haushälterisch umzugehen", argumentierte Fricker.

Weil die Löhne des Gemeinderats nur jeweils auf eine neue Legislaturperiode angepasst werden können, hat man die Lohndebatte auf den jetzigen Zeitpunkt verschoben. Jedoch will der Gemeinderat von einer Reduktion auf 200.000 Franken, wie sie Fricker vorschlug, absehen. "Die Herausforderungen und Aufgaben für den Gemeindeammann der einwohnerstarken Gemeinde Wettingen haben nicht abgenommen, sondern im Gegenteil zugenommen und an Komplexität gewonnen", begründet Gemeindeammann Kuster. "Für mich ist der neue Lohn ein guter Lohn, auch, weil die Aufgabe als Gemeindeammann spannend ist", sagt er. "Aber abgesehen davon, muss ich für die kommende Legislatur erst wieder gewählt werden."

Das Jahressalär der übrigen Gemeinderäte, für die mit einem nebenamtlichen Arbeitspensum von rund 30 Prozent gerechnet wird, soll nicht gesenkt werden und bei 50.000 Franken bleiben. "Die Verantwortlichkeiten sind zwar die gleichen geblieben, aber der Aufwand und das Engagement sind in den letzten Jahren gewachsen", sagt Kuster. Sie entsprächen etwa jenen eines Abteilungsleiters "mittlerer Stufe" mit einem Jahressalär von rund 160.000 Franken. "Bei einem 30-Prozent-Pensum müssten die Löhne sogar ganz leicht höher bei 52.000 Franken liegen", sagt Kuster und betont: "Wir sind klar der Meinung, dass der Gemeinderat mit der derzeitigen Besoldung richtig eingestuft ist." Der gemeinderätliche Antrag geht zuerst an die Finanzkommission der Kommune. Sie wird diesen prüfen und dem Einwohnerrat in der Sitzung vom 18.Mai zur Genehmigung unterbreiten.

Derweil heißt es bei der Stadt Baden, dass zur neuen Legislaturperiode eine Änderung des Reglements auch hinsichtlich einer Lohnreduktion geprüft werde. Eine Vorlage werde dem Einwohnerrat im August oder spätestens im Oktober im Zusammenhang mit der Etat-Debatte vorgelegt.

So viel verdienen die Verwaltungs-Oberhäupter am Hochrhein

Hierzulande richtet sich der Lohn von Bürgermeistern, Beigeordneten und Landräten nach der Gemeindegröße. Je nach Einwohnerzahl der Gemeinde oder Stadt stehen meist zwei Beamten-Besoldungsgruppen zur Auswahl. Der Gemeinderat entscheidet spätestens zwei Monate nach Amtsantritt, welche Gruppe angewendet werden soll. Entscheidende Faktoren sind auch hier die Einwohnerzahlen, sowie der Umfang und der Schwierigkeitsgrad des Amtes. Ab der zweiten Amtsperiode greift automatisch die höhere Besoldungsgruppe.

Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank erhält beispielsweise in seiner ersten Amtsperiode den höheren Lohn der Besoldungsgruppe B 5. Auch eine Bezahlung nach Gruppe B 4 wäre möglich gewesen. OB Frank verdient demnach monatlich 8.683,31 Euro. Hinzukommt ein individueller Familienzuschlag, der abhängig ist, von der Anzahl der Kinder und ob die jeweilige Person verheiratet ist. Zudem gehört monatlich eine Dienstaufwandspauschale zum Lohn, die bei Oberbürgermeistern auf 13,5 Prozent des Grundbezugs festgesetzt sind. Im Fall von OB Frank also 1172,25 Euro. Auf ein Jahr gerechnet kommt der Bürgermeister einer Stadt der Größenordnung von Waldshut-Tiengen (rund 23.000 Einwohner) auf ein Brutto-Jahreslohn von 118.266,72 Euro, ohne Familienzuschlag.

Die Stadt Stühlingen ist mit rund 5000 Einwohnern deutlich kleiner als Waldshut-Tiengen. Dies spiegelt sich auch im Lohn von Bürgermeisterin Isolde Schäfer wieder. Da sie in ihrer dritten Amtsperiode ist, gehört sie automatisch zur höheren Besoldungsgruppe, B 2 statt A 16. Sie verdient daher monatlich 7.288,57 Euro, zuzüglich Familienzuschlag und Dienstaufwandspauschale von 13,5 Prozent (983,96 Euro). Jährlich also 99.270,36 Euro.

Der neue Erste Beigeordnete von Waldshut-Tiengen, Joachim Baumert, der in diesen Tagen sein Amt angetreten hat, ist ebenfalls in der Besoldsungruppe B 2. Der Gemeinderat könnte ihn in den nächsten Wochen aber auch der Gruppe B 3 zuführen. Der monatliche Lohn liegt somit aktuell auch bei 7.288,57 Euro. Die Dienstaufwandspauschale eines Beigeordneten beträgt allerdings 9 Prozent (655,97 Euro), statt 13 Prozent bei den Bürgermeistern. Der Jahresverdienst liegt hier also bei 95.334,48 Euro.