Kanton Aargau Nur das Fahrrad bleibt nach Kollision zurück

Kurz nach der Kollision fehlt von Fahrrad- und Autofahrer jede Spur. Laut Zeugenaussagen nahm der Autofahrer den Verletzten in seinem Auto mit.

Ein Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrradfahrer in Oftringen, Bezirk Zofingen, rief am Dienstagabend die Polizei auf den Plan. Beim Eintreffen der Beamten, so der Polizeibericht, hätten sie an der Unfallstelle nur noch das zurückgelassene blau-schwarze Rennfahrrad vorgefunden. Nach Zeugenaussagen sei der Fahrradfahrer in den Verkehrskreisel beim Perry Center gefahren und kollidierte dort mit einem Auto. Dabei stürzte der Mann und zog sich eine blutende Kopfwunde zu. Daraufhin wäre der Autofahrer mit dem Verletzten davon gefahren. (eba)