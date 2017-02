Wettingen Nagra beendet seismische Messungen

Die 3D-Seismik in den für ein Atommüllendlager infrage kommenden Regionen Jura ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost ist abgeschlossen, meldet die Nagra.

Bei der Suche nach einem Standort für ein Schweizer Atommüllendlager hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ihre im Oktober 2015 begonnene 3D-Seismik-Untersuchung in den drei infrage kommenden Regionen Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost am Freitag abgeschlossen. Um ein dreidimensionales Bild des Untergrundes zu gewinnen, wurden im Gemarkungsgebiet von 53 Gemeinden rund 200 Quadratkilometer seismisch vermessen, wie die Nagra am Montag meldete. (mhe).