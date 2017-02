Wohlen Mutmaßlicher Sextäter nach Jahren ermittelt

Laut der Aargauer Staatsanwaltschaft ist der Mann, der 2011 auf einem Festival in Wohlen eine 17-Jährige sexuell missbraucht hat, ermittelt.

Fünfeinhalb Jahre nachdem ein Unbekannter beim „Touch The Air Festival“ in Wohlen eine damals 17-jährige Besucherin zum Oralsex gezwungen hat, ist der mutmaßliche Täter von der Kantonspolizei ermittelt und festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, hat ein DNA-Vergleich zu dem 27-jährigen Tatverdächtigen geführt. Das 2016 von dem Mann in einem anderen Zusammenhang genommene DNA-Profil habe mit den DNA-Spuren der Sexualstraftat von 2011 übereingestimmt. Der Beschuldigte beteuert seine Unschuld. (mhe)