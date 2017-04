Schinznach Bad Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Tödlich veruglückt ist in Schinznach Bad ein 18-jähriger Motorradfahrer. Er prallte mit einem Auto zusammen.

Beim Zusammenprall mit einem Personenwagen ist am frühen Mittwochabend in Schinznach Bad ein 18-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Aargauer Kantonspolizei meldet, war der Motorradfahrer auf der Bruggerstraße einem vom Thermalbad herkommenden und auf die Bruggerstraße einbiegenden Opel Meriva in die Seite gefahren. Trotz längerer Reanimationsbemühungen der Ambulanz erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 73 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. (mhe)