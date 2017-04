Gipf-Oberfrick Mit 56 Messerstichen Ehefrau getötet

Anderthalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Gipf-Oberfrick hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen ihren Mann erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat gegen einen heute 42-jährigen Mann Mordanklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 4. November 2015 in Gipf-Oberfrick seine damals 30-jährige Ehefrau erstochen zu haben und beantragt eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren. Der Angeklagte soll seiner Frau im Streit insgesamt 56 Stiche mit einem Küchenmesser zugefügt haben. Der Beschuldigte befindet sich seit dem 4. November 2015 in Untersuchungshaft. Er hat während des gesamten Vorverfahrens keine Aussagen zur Sache gemacht. (mhe)