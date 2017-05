Kanton Aargau Mit 132 Kilometern pro Stunde statt Tempo 80 ist ein Motorradfahrer in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten

Mit 132 Kilometern pro Stunde statt Tempo 80 ist ein Motorradfahrer in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten

Die Kantonspolizei Aargau nahm an Christi Himmelfahrt sieben Fahrern nach Geschwindigkeitskontrollen die Führerscheine ab. Spitzenreiter war ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Rheinfelden, der mit 132 Kilometern pro Stunde unterwegs war.

Sieben Führerscheine, so berichtet die Kantonspolizei Aargau, wurden an Christi Himmelfahrt eingezogen. Mit mobilen Messgeräten seien bei verschiedenen Gemeinden im Außerortsbereich bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde Kontrollen durchgeführt worden. Drei Autofahrer und vier Motorradfahrer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen. Der schnellste Raser, so berichtet die Kantonspolizei, war ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Rheinfelden, der mit 132 Kilometern pro Stunde unterwegs war.