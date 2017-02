Aarau Mehr Grenzgängerin der Schweiz

Die zahl der in der Schweiz arbeitenden Grenzgänger hat sich um 11 300 Personen erhöht.

Die Zahl der in der Schweiz tätigen ausländischen Grenzgängerinnen und Grenzgänger hat im Jahr 2016 um 11 300 Personen (plus 3,7 Prozent) zugenommen. Etwas mehr als die Hälfte der Grenzgänger wohnte in Frankreich (54,9 Prozent), rund ein Viertel in Italien (22,6 Prozent) und ein Fünftel in Deutschland (19,3 Prozent). Im Tessin war der Anteil der Grenzgänger an allen Erwerbstätigen mit 27,1 Prozent am höchsten. Dies zeigen die Ergebnisse der vierteljährlich durchgeführten Grenzgängerstatistik des Schweizer Bundesamtes für Statistik. (mhe)