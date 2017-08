Kanton Aargau Mann bei Hausbrand schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus wird ein 36-jähriger Mann verletzt. Ein Rettungshelikopter fliegt Verletzten ins Spital.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Zofingen wurde ein 36-jähriger Mann schwer verletzt und musste mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen werden. In der Nacht zum Mittwoch, so informierte die Kantonspolizei, hatte der Hausbewohner Flammen in einem Zimmer des ersten Stockes bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Während der Mann Brandverletzungen davontrug, konnten sich dessen Frau und die beiden Kinder unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. (eba)