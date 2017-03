Suhr Lieferwagen bringt Radfahrer zu Fall

Mit dem Außenspiegel einen Radfahrer gestreift und zu Fall gebracht hat der Fahrer eines Lieferwagens im aargauischen Suhr. Der Radler brach sich den Arm.

Mit dem Rückspiegel seines Lieferwagens einen Radfahrer gestreift und zu Fall gebracht hat am frühen Freitagmorgen ein 26-jähriger Autofahrer in Suhr. Der 35 Jahre alte Radfahrer bracht sich bei dem Sturz einen Arm. Er wurde ins Spital gebracht. Dem Lieferwagenfahrer nahm die Aargauer Kantonspolizei den Führerschein ab und ordnete bei ihm eine Blut- und Urinuntersuchung an. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat der Lieferwagenfahrer den in gleicher Richtung ohne eingeschaltetes Rücklicht fahrenden Radfahrer übersehen. (mhe)