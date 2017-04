Hochrhein Leuthard sagt Treffen der Umweltminister ab

Die Schweizer Umweltministerin Doris Leuthard hat das traditionelle Treffen der deutschssprachigen Umweltminister abgesagt. Stattdessen ist die Aargauerin zur EU nach Brüssel geflogen.

Das traditionelle Jahrestreffen der deutschsprachigen Umweltminister findet dieses Jahr nicht statt. Aufgrund kurzfristiger anderweitiger Verpflichtungen mehrerer Minister hat die im Aarau beheimatete Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard entschieden, die für den 6. und 7. April auf der Schwägalp und in St.Gallen geplante Zusammenkunft abzusagen. In Vertretung der deutschen Umweltministerin Barbara Hendricks hätte die Waldshuter Umweltstaatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter an dem Treffen teilnehmen sollen. (mhe)