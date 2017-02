Kaiserstuhl Laxdal-Theater lebt als Kaiserbühne weiter

Ein Verein hält die Theatertradition in Kaiserstuhl am Leben. Aus dem Laxdal-Theater wird die Kaiserbühne.

Das zum Jahresende 2016 geschlossene Laxdal-Theater in Kaiserstuhl soll unter dem Namen Kaiserbühne weiterleben. Regisseur und Schauspieler Peter Niklaus Steiner hat zusammen mit verschiedenen Privatpersonen und dem Aargauer Kuratorium einen Verein gegründet, der die Theatertradition in Kaiserstuhl am Leben erhalten will, meldet das Regionaljournal des Schweizer Radios SRF. Neben Theaterstücken sollen ab April auch Lesungen, Comedy und Musik verschiedener Stilrichtungen auf die Bühne im Kaiserstühler Amtshaus kommen. (mhe)