Kaisten Lastwagen kommt von Fahrbahn ab

170.000 Franken Sachschaden als am Montag zwischen Kaisten und Sisseln ein Lastwagen von der Straße abkommt. Rheintalstrtecke stundenlang gesperrt.

Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer kam am Montagnachmittag zwischen Kaisten und Sisseln von der Straße ab. Während der Bergungsarbeiten musste die Rheintalstraße mehrere Stunden gesperrt werden. Der rumänische Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Der Lastwagenchauffeur geriet gestern Montag, zirka 13.30 Uhr in Kaistenvon der Fahrbahn. Mit einem Sattelmotorfahrzeug fuhr er von Laufenburg/CH herkommend im Außerortsbereich in Richtung Sisseln. Dabei kam er mit seinem Gefährt rechts neben die Fahrbahn, worauf erdieses auf die Seite kippte. Der Chauffeur blieb unverletzt und konnte sich aus der misslichen Lage befreien.

Kantons- und Regionalpolizei rückten vor Ort an den Unfallort aus. Nach 15.00 Uhr musste die Rheintalstraße für den Verkehr zur Durchführung der Bergung des Lastwagens vollständig gesperrt werden. Die Verkehrsdienste der Feuerwehr richteten eine Umleitung via Eiken bzw. Kaistenberg ein. Kurz vor 17 Uhr konnte der Verkehr wieder einstreifigam Unfallort vorbei geführt werden. Um 19 Uhr waren die Arbeiten dann beendigt. Der Sachschaden beträgt gemäss ersten Schätzungen zirka 170.000 Franken.