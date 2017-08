Kanton Aargau Lastwagen kippt über Strassenbord

Ein Lastwagenunfall führt zu Verkehrsbehinderungen, da sich die Bergung als äußerst schwierig gestaltete.

Ein Unfall eines Lastwagens bei Asp-Densbüren, Bezirk Aarau, sorgte am Montag für große Verkehrsbehinderungen. Laut Polizeimitteilung war der 55-jährige Fahrer unterwegs von Küttigen über die Stafellegg-Passhöhe in Richtung Densbüren. Dabei geriet er auf das rechte Straßenbord und verlor die Kontrolle über den Lastwagen. Infolgedessen geriet er ins Schleudern, der Laster kippte gänzlich auf die Seite und kam erst auf der linken Straßenseite zum Stehen. Die Bergung des Lasters gestaltete sich äußerst schwierig und dauerte bis in den späten Abend. (eba)