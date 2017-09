Kultur Kulturtankstelle Döttingen macht ihren Boxenstop ganz anders

Der Boxenstop der Kulturtankstelle Döttingen zum Ende des Ausstellungsprogramms ist dieses Jahr eine Retropresentative. Gezeigt werden Werken von elf mittlerweile verstorbenen Schweizer Künstlern, die ihre Werke zu Lebzeiten in der Kulturtankstelle ausgestellt haben.

Wie jedes Jahr beendet die Kulturtankstelle in Döttingen/Schweiz ihr Ausstellungsprogramm mit einem „Boxenstop“: Bisher war das immer eine grenzüberschreitende Begegnung von deutschen und Schweizer Künstlern. Doch diesmal ist alles anders: Gezeigt werden in dieser „Retropresentative“ ausschließlich Werke von elf Schweizer Künstlern, die alle in den vergangenen zehn Jahren seit Bestehen der Kulturtankstelle hier ausgestellt und inzwischen alle gestorben sind. So sprach die Kulturjournalistin Annelise Zwez in ihrer Einführung von einer „Hommage an diese Kunstschaffenden“: Maya Aeschbach, Paul Agustoni, Heinrich Gisler, Gertrud Guyer-Wyrsch, Stefan Link, Silvio Mattioli, sein Sohn Enrico Mattioli, Magdalena Meister, Henri Ott, Ma rtin Ruf und Albert Siegenthaler.

Vor allem der Eisenplastiker Silvio Mattioli (1929 bis 2011) ist auch hier in der Region bekannt, prägte doch seine monumentale, farbige Eisenskulptur das Industriegebiet in Tiengen. Und noch heute schmückt seine Skulptur „Supernova“ den Mehrgenerationenplatz in Waldshut. Von ihm sieht man in der Kulturtankstelle jetzt die dramatisch in die Höhe ragende Skulptur „Vier Elemente“. Sehr ausdrucksvoll in einem Extraraum ein Kopf aus Holz und ein Kopf in Mischtechnik von seinem Sohn Enrico. Die andern neun Künstler sind mit jeweils drei bis vier Arbeiten vertreten. Sie zeigen die ganze Vielfalt künstlerischen Schaffens von Zeichnungen und Linoldrucken über Gemälde, Objekte und Skulpturen.

Nur einiges kann hier erwähnt werden: etwa die grazil sich nach oben windenden und teils bemalten Holztürme von Gertrud Guyer-Wyrsch neben ihrem vielfältig farbig getupftem Bild „Schneetreiben“. Oder die zauberhaft zart gezeichnete „Vogelfeder“ von Martin Ruf, auf deren Spitze frech ein kleiner Vogel sitzt. Von ihm stammen aber auch wunderbar schlichte, bemalte Holzformen oder ein filigran luftiges Gehäuse aus Sperrholz. Kontrastreich daneben etwa kleine Pop-Art-Skulpturen von Albert Siegenthaler und ein „Himmelstor“ aus Bronze. Oder die gegenständlich gemalten Landschaften von Henri Ott. Kurz – es gibt viel zu entdecken. Nur ärgerlich, dass die nummernlosen Arbeiten schwer zuzuordnen sind.

Bis 22. Oktober sonntags von 14 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung (0041/794 02 89 59) geöffnet.