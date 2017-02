Bremgarten Kugel durchschlägt Wohnungsfenster

Ein vermutlich aus einer Armeewaffe abgefeuertes Projektil hat im Bezirk Bremgarten ein Wohnungsfenster durchschlagen. Das Militär sucht nach dem Schützen.

Die Schweizer Militärjustiz sucht nach einem unbekannten Schützen. In einem vom Eidgenössischen Verteidigungsdepartement nicht näher bezeichneten Ort im Bezirk Bremgarten hat am Dienstag eine Kugel das Fenster eines Wohnhauses durchschlagen. Verletzt wurde niemand. Unklar ist, woher das Projektil stammt. Es bestehe allerdings der Verdacht, dass es aus einer Armeewaffe stamme, meldet das Verteidigungsdepartement. Aus diesem Grund hat die Militärjustiz Ermittlungen aufgenommen. In Bremgarten gibt es eine Kaserne und einen Schießplatz. (mhe)