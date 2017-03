Kollision von Auto und Zug auf Bahnübergang

Schwer verletzt worden ist in Hirschthal eine Autofahrerin beid er Kollision mit einem Zug.

Beim Zusammenstoß mit einem Zug schwer verletzt worden ist am Montagnachmittag eine Autofahrerin in Hirschthal. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Auto erlitt Totalschaden. Der Triebwagend es Zuges wurde stark beschädigt. Wie die Aargauer Kantonspolizei meldet, war die 78-jährige Autofahrerin auf der parallel zur Bahnlinie verlaufenden Straße unterwegs. In Hirschthal bog sie links ab und stieß auf dem mit einer Ampel gesicherten Bahnübergang mit dem Zug der Wynental-/Suhrentalbahn zusammen. (mhe)